Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
Володимир Зеленський: «Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати»
Надана союзниками зброя ефективно допомагає ЗСУ знищувати логістику та бази окупантів. Вже є певні позитивні результати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму звернення після того засідання Ставки головнокомандувача.
«Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись», – сказав президент.
Зеленський зазначив, що окремо на засіданні було обговорене питання міжнародної політики. «Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо», – уточнив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська.
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