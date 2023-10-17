Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
Зеленський зазначив, що окремо на засіданні було обговорене питання міжнародної політики
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати»  

Надана союзниками зброя ефективно допомагає ЗСУ знищувати логістику та бази окупантів. Вже є певні позитивні результати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму звернення після того засідання Ставки головнокомандувача.

«Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що окремо на засіданні було обговорене питання міжнародної політики. «Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо», – уточнив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська.

Теги: президент Авдіївка Володимир Зеленський зброя розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми дотягнемося. Ми витягнемо з темряви. Ми повернемо всіх додому», – говорить цей прапор.
Цей прапор має висіти над Офісом президентом, парламентом та кабміном
24 вересня, 17:11
У Києві проходить перший Міжнародний форум оборонних індустрій
Україна створить Оборонний фонд і наповнить його грошима з російських активів
30 вересня, 10:07
Учора Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
23 вересня, 14:03
Президентка Грузії відправилась у турне до Європи
У Грузії новий скандал через закордонну поїздку президентки
26 вересня, 09:24
За даними США, Іран зараз не займається реалізацією програми створення ядерної зброї
Іран може виготовити ядерну зброю за два тижні – Пентагон
2 жовтня, 03:20
Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну на умовах Києва
Шольц закликав світ збільшити тиск на Путіна та завершити війну на умовах Києва
3 жовтня, 07:51
Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер
Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
4 жовтня, 04:16
Ілон Маск заявив, що президент Зеленський нібито «не може не просити мільярдної допомоги кожні п’ять хвилин»
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
2 жовтня, 08:51
Сторони обговорили низку важливих для України питань
Посилення ППО та коаліція F-16: Зеленський в Одесі провів переговори із прем'єром Нідерландів
13 жовтня, 19:17

Політика

Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви
Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання заборони Московської церкви
Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю
Порошенко закликав українську владу засвоїти уроки Ізраїлю
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
Зеленський на засіданні Ставки повідомив про успіхи ЗСУ на фронті (відо)
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
У Києві виринув чиновник, який на півтора року зник у США (фото)
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу
НАБУ оголосило у розшук чинного народного депутата через справу про розкрадання газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
11K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
7570
Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
6195
Перемир'я – найкращий варіант для Кремля?
5403
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті – ЗМІ

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту