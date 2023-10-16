Окупанти зводять нові бар'єри біля Кримського моста: супутникові фото

Йдеться про загородження, аналогічні до тих, які РФ вже поставила далі вздовж мосту

Російські загарбники, ймовірно, зайнялася будівництвом нового бар'єрного захисту біля Кримського (Керченського) мосту у спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами. Про це свідчать нові супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник H I Sutton.

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Як зазначається, зведення бар’єрної огорожі може свідчити про новий можливий початок інженерних робіт на підході до мосту.

«Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій якості не бачив)», – вказав він.

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«Кримський вітер» зазначає, що початок відповідних робіт може свідчити про спробу РФ облаштувати міст «бар'єрним захистом». Йдеться про загородження, аналогічні до тих, які РФ вже поставила далі вздовж мосту, вказують аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти Кримський міст повністю закривають для руху приблизно на дев'ять годин у ніч із четверга на п'ятницю для проведення відновлювальних робіт.