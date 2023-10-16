Буданов взяв у полон 19 росіян: деталі спецоперації
У деяких операціях розвідки безпосередньо бере участь Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися у полон. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу «Артан» Олександр на позивний Лютий, передає «РБК-Україна».
Лютий зазначив, що у деяких операціях безпосередньо бере участь Буданов.
«Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто залишити зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір уже не здатна. Тоді саме з нами був Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу», – розповів він.
Військовий розповів, що тоді усі бійці ГУР відчули «моральний підйом», коли почули голос начальника військової розвідки.
«Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР», – додав він.
Коли саме відбулась дана спецоперація не уточнюється.
Раніше Лютий розповідав про звільнення «вишок Бойка».
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