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РФ тренує населення по сценарію міжнародного збройного конфлікту – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ тренує населення по сценарію міжнародного збройного конфлікту – британська розвідка
Навчання проводяться щорічно з 2012 року та приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня
фото ілюстративне

Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці населення до великого конфлікту

Росія приступила до навчань населення з цивільної оборони на більшій частині території країни, виходячи зі сценарію великомасштабного міжнародного збройного конфлікту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, ці навчання проводяться щорічно з 2012 року та приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня.

За даними британської розвідки, цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені. «Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть незважаючи на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія істотно змінила свою позицію національної готовності за останні місяці», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, 4 жовтня мешканці Москви повідомляли, що у самісінькому центрі російської столиці вночі 4 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги. Стверджується, що по всій Росії проходила перевірка систем оповіщення.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці з Росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у Російській Федерації та Білорусі. 

Теги: британська розвідка населення навчання росія розвідка

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