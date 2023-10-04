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США передали Україні конфісковане озброєння, висадка розвідки у Криму. Головне за 4 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США передали Україні конфісковане озброєння, висадка розвідки у Криму. Головне за 4 жовтня
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї

Спецпризначенці висадилися у Криму, США передали Україні конфісковане в Ірану озброєння, НАБУ завершило слідство у справі Князєва. «Главком» зібрав у добірку новини 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

В межах висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а українські групи вже повернулися зі спецоперації.

На Черкащині чоловік влаштував стрілянину

Під Черкасами чоловік стріляв в поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався в будинку та погрожував гранатою.

Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту

Зеленський дозволив військовослужбовцям бути заступниками міністра

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави відомства будь-якого з міністерств.

Зокрема, посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення.

НАБУ завершило слідство у справі Князєва

Національне антикорупційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою в отриманні хабаря в сумі $2,7 млн Всеволода Князєва.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Йдеться про Костянтина Жеваго й Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК.

США передали Україні конфісковане в Ірану озброєння

Сполучені Штати передали українській стороні понад один мільйон конфіскованих патронів для радянських типів стрілецької зброї, щоби посилити забезпечення підрозділів ЗСУ на лінії фронту.

Уряд США передав ЗСУ близько 1,1 млн набоїв калібру 7,62 мм. Передача відбулася із дотриманням правових вимог, адже уряд США отримав право власності на ці боєприпаси ще у липні 2023 року через цивільні позови Мін’юсту проти Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).

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Теги: США війна Володимир Зеленський розвідка озброєння

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