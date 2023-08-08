Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь
Диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням
фото з відкритих джерел

Кремль посилює російських силовиків для того, щоб зберегти путінський режим в безпеці

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що 4 серпня 2023 року диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

«Розгалужена організація, яка налічує до 200 тис. військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року», – йдеться у повідомленні.

При цьому попри твердження Золотова, що його сили «відмінно» показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти «Вагнера». Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці.

«Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму», – зазначають в міністерстві Великої Британії.

Нагадаємо, що російські силовики тренуються придушувати бунти у РФ та Білорусі.

Зазначимо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава Росгвардії Віктор Золотов посилив охорону російського диктатора Володимира Путіна. 

До слова, стало відомо, що Путін створює власну армію на випадок нового заколоту.

Теги: росія британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Москві сильна злива зі шквальним вітром, яка триватиме до завтра
Москва йде під воду: як негода вплинула на столицю Росії (відео)
18 липня, 16:00
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
13 липня, 09:57
Президент України Володимир Зеленський
Президент України закликав уряд терміново підтримати пропозиції НБУ щодо «Сенс Банку»
20 липня, 23:35
Для України головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних
Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації
21 липня, 12:33
У генпрокуратурі країни-агресорки вважають, що телеканал «Дождь» розповсюджує матеріали екстремістських організацій
Росія визнала «небажаним» телеканал «Дождь»
25 липня, 16:08
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
2 серпня, 21:00
Російський диктатор Володимир Путін
Путін уже не здатний захистити росіян від війни – розвідка Британії
31 липня, 09:40
Сили ППО збили дрони на підльоті до Києва
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
3 серпня, 06:11
Запорізька АЕС окупована Росією з березня 2022 року
Окупанти намагаються обмежити доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Сьогодні, 07:19

Соціум

Журналіст The New York Times провів місяць у Росії та описав її однією промовистою фразою
Журналіст The New York Times провів місяць у Росії та описав її однією промовистою фразою
Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь
Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь
Росіяни лютують через декомунізацію «Батьківщини-матері» у Києві (відео)
Росіяни лютують через декомунізацію «Батьківщини-матері» у Києві (відео)
У Туреччині спалахнула пожежа на великому хімічному заводі (фото)
У Туреччині спалахнула пожежа на великому хімічному заводі (фото)
У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео)
У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео)
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками
Сезон у Криму провалено: росіяни більше не хочуть відпочивати, навіть із знижками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
20K
Це не деколонізація, а самообман
17K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
8715
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4265
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?
3637
Помер через повістку. Начальник Одеської ОВА відреагував на загибель чоловіка

Новини

Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Вчора, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
6 серпня, 04:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту