Кремль готується до нового заколоту. Розвідка вказала на важливу деталь

Кремль посилює російських силовиків для того, щоб зберегти путінський режим в безпеці

Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британська розвідка зазначає, що 4 серпня 2023 року диктатор Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

«Розгалужена організація, яка налічує до 200 тис. військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому попри твердження Золотова, що його сили «відмінно» показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти «Вагнера». Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці.

«Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму», – зазначають в міністерстві Великої Британії.

Нагадаємо, що російські силовики тренуються придушувати бунти у РФ та Білорусі.

Зазначимо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава Росгвардії Віктор Золотов посилив охорону російського диктатора Володимира Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, стало відомо, що Путін створює власну армію на випадок нового заколоту.