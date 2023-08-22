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Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іран похвалився новим смертоносним дроном: може піднятися на висоту 7 км
У дрон можна залити 450 л пального
фото: irna.ir

Дрон нібито оснащено системами для шпигування та електронної боротьби

Іран створив новий безпілотник,  який може безперервно літати 24 години та перевозити до 300 кг  вантажу. Про це  повідомляє іранське агенство Irna.

За даними агенства, у дрон можна залити 450 л пального.

Стверджується, що безпілотник може піднятися на висоту 7 тис. м, а його максимальна швидкість становить 210 км/годину. Дрон нібито оснащено системами для шпигування та електронної боротьби.

В Ірані також похвалилися, що безпілотник нібито може нести до 300 кг вантажів – це, зокрема, ручні гранати, бомби та інші боєприпаси.

Нагадаємо, що Росія атакує Україну дронами іранського виробництва. Також Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні.

Раніше британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад $1 млн.

Також повідомлялося, Іран та Росія посварилися через острови у Перській затоці.

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Теги: Іран безпілотник боєприпаси

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