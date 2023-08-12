РФ вдарила керованою авіабомбою по Оріхову: є жертви

У результаті обстрілу загинув 31-річний капітан поліції

У суботу, 12 серпня, вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області.

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Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких чотири працівники поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загиблий – 31-річний капітан поліції.

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Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей у тяжкому стані.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські окупанти атакували Україну п'ятьма ударними БпЛА Shahed-136/131. Три «Шахеди» знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки. Військові РФ тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі.

Крім того, ворог атакував з БПЛА Запоріжжя, Гуляйпільське та Червоне. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.