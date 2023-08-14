Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)

На територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки

Внаслідок атаки загинули двоє людей

Російські терористи сьогодні вночі атакували Запорізьку область. Близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. Про це повідомляє Міністерство внутрішній справ.

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«Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна», – йдеться в повідомленні.

Врятовано трьох людей, двоє загинуло.

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«Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих», – додали у відомстві.

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Нагадаємо, вночі внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з гіпермаркетів. Також постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів.