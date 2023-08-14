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Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі, багато руйнувань (фото)
На територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки
фото: МВС

Внаслідок атаки загинули двоє людей

Російські терористи сьогодні вночі атакували Запорізьку область. Близько 2:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів. Про це повідомляє Міністерство внутрішній справ.

«Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна», – йдеться в повідомленні.

Врятовано трьох людей, двоє загинуло.

«Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих», – додали у відомстві.

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Нагадаємо, вночі внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі зайнялася будівля одного з гіпермаркетів. Також постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів.

Теги: війна Запоріжжя окупанти

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