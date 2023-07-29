Обвал мосту на Закарпатті: рух через річку відновлено (фото)

Облаштовано тимчасові автомобільні переправи через р. Тересва

Увечері 28 липня поблизу смт Тересва Закарпатської області відновлено рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва, де обвалився міст. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Місцевою владою спільно з рятувальниками ДСНС завершено роботи з облаштування двох тимчасових автомобільних переправ через р. Тересва.

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фото: ДСНС

Уточнюється, що відновлено рух вантажного транспорту до 20 тонн.

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Для чергування на місці події від ДСНС залучено два рятувальники та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок інциденту на мосту постраждали дві жінки та троє неповнолітніх – віком 10, 15 та 17 років.

Як повідомлялося, мосту через річку Тересва у Закарпатській області вже 66 років. Він жодного разу капітально не ремонтувався. Імовірно, це і стало причиною інциденту.