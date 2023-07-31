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Удар безпілотників по Москві: розвідка назвала головного винуватця інциденту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар безпілотників по Москві: розвідка назвала головного винуватця інциденту
Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів по Москві
фото скріншот відео

Андрій Юсов: «І Москва, і інші території так званої РФ, звичайно, перебувають у зоні небезпеки, і з ними так чи інакше можуть траплятися відповідні інциденти» 

Винуватцем інцидентів із літальними об'єктами у Москві, які сталися у ніч проти 30 липня, є чинний режим у РФ і російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Головний винуватець і цих, і інших інцидентів і на території Москви, і на території у цілому так званої РФ, і на окупованих територіях – це, звичайно, режим Путіна, безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалило і реалізувало рішення про напад на Україну», – заявив Юсов, коментуючи останні інциденти з «невідомими літальними об’єктами».

За його словами, держава, яка оголошує несправедливу загарбницьку, геноцидну війну проти іншої держави, «має бути готова, що бойові дії будуть вестися ... і на її території». Юсов наголосив, що це норма і нова реальність, до якої має звикати і – «вже звикає» – військово-політичне керівництво РФ і її населення.

 «І нічого дивного у тих подіях немає. І Москва, і інші території так званої РФ, де розташовані об’єкти, які залучені у геноцидній війні проти України, звичайно, перебувають у зоні небезпеки, і з ними так чи інакше можуть траплятися відповідні інциденти», – повідомив Юсов.

Водночас він вважає дуже показовим те, що російська пропаганда намагається замовчувати ці факти. «Коли росіяни вчиняють теракти по Україні, Україна показує на весь світ, що ось загарбницька війна, ось жертви, ось черговий злочин рашистів. Коли щось виходить із-під контролю на території самої РФ, то диктаторський режим, навпаки, намагається показати, що нічого не сталося, все іде за планом. Але вже і жителі самої Москви розуміють, що давно вже нічого за планом не йде», – зазначив Юсов.

Він наголосив, що всім росіянам слід розуміти, що «далі буде». «Тобто, поки окупанти не підуть геть з української території, поки злочинці не будуть покарані, безпечних місць у державі-агресорі не існує», – заявив представник розвідки.

Нагадаємо,  що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри. Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

Теги: розвідка Москва безпілотник Україна напад путін війна Міноборони окупанти росіяни

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