50% смертей під час бойових дій у Росії можна було б запобігти за допомогою належної першої допомоги

Поранені в Україні російські солдати не отримували належне медичне забезпечення, що спричинило високу смертність. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, у Росії виникла криза військового медичного забезпечення, оскільки, як у середньому, протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.

За даними британської розвідки, приплив військових, ймовірно, підірвав нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг, особливо у прикордонних районах поблизу України. Цілком імовірно, що багато спеціалізованих військових шпиталів зарезервовані для поранених офіцерів.

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За твердженням начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій у Росії можна було б запобігти за допомогою належної першої допомоги.

«Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти», – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Як повідомлялося, на весні було зафіксовано збільшення смертності серед поранених загарбників. Усіх поранених осіб офіцерського складу окупанти евакуюють на територію РФ.