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Денис Попович Журналіст

Висока смертність окупантів. Більше половини вмирає від банальної причини

glavcom.ua
Окупанти зазнали величезних втрат
фото з відкритих джерел

Аби поповнити втрати, зараз на військову службу в РФ забирають навіть студентів

Керівник навчального центру тактичної медицини російського концерну «Калашников» Артем Катулін нещодавно повідомив показові цифри – більше половини військовослужбовців російської армії гинуть від ран, які не загрожують життю. Все це є наслідком масштабних прорахунків російської влади при організації військової операції в Україні, які в Кремлі вже не в змозі приховувати.

За словами Артема Катуліна, понад 50% смертей російських військовослужбовців у зоні бойових дій походять від ран, які не загрожували життю солдатів. А понад 30% ампутацій кінцівок сталися через неправильне накладення джгута. Про рівень медичного забезпечення «другої армії світу» ходять легенди навіть серед Z-воєнкорів. Зокрема, до комплекту польової аптечки російського солдата входить джгут Есмарха, який бачив ще битви ХІХ століття, а також індивідуальний перев'язувальний пакет. Усьому цьому, за словами російських воєнкорів, – «місце в музеї».

У якості доказу можна показати взяту з російських джерел фотографію «розпакування» вмісту аптечки українського бійця (ліворуч) та російського військовослужбовця (праворуч).

Висока смертність окупантів. Більше половини вмирає від банальної причини фото 1

Те саме – у запакованому стані (українська аптечка праворуч). Коментарі, як кажуть, зайві.

Висока смертність окупантів. Більше половини вмирає від банальної причини фото 2

Убогі індивідуальні аптечки солдатів російської армії – це лише один елемент величезного пазлу прорахунків, допущених російською владою при плануванні так званої «спеціальної військової операції» на території України. Але цей елемент, як видно зі слів Артема Катуліна, не менше безглуздих «м'ясних штурмів» призводить до масштабних втрат у живій силі, які вже не можна приховувати від суспільства.

По всій Росії фіксуються нові масові поховання солдатів російської армії та найманців ПВК «Вагнер». За останні кілька днів на Гусинобродському цвинтарі в Новосибірську було виявлено 200 свіжих могил бойовиків ПВК «Вагнер». Загинули вони у проміжку між листопадом 2022 року та січнем 2023 року. Значна частина загиблих є колишніми ув'язненими, рекрутованими у місцях позбавлення волі, очевидно для боїв у районі Бахмута.

У Владивостоці на території місцевого цвинтаря вже не вистачає місця для нових поховань. Площу довелося розширити за рахунок вирубки зеленої зони. Місцева влада розглядає можливість організації нового цвинтаря за межами міста площею до 40 га. За розрахунками, цвинтар має покрити потребу у нових могилах на найближчі 5-6 років.

Ще одним незаперечним доказом великих втрат російської армії є мобілізаційні плани російського керівництва. Відомо, що найближчим часом у Росії може початися друга хвиля мобілізації, яку влада хоче провести «непомітно», під виглядом «перевірки облікових даних», щоби не погіршити рейтинг Володимира Путіна під час майбутньої президентської виборчої кампанії.

Загалом до кінця поточного року планується мобілізувати 415 тис. солдатів-контрактників, з яких 115 тисяч одразу ж будуть відправлені на фронт, аби покрити дефіцит військовослужбовців, який становить до 50 тис. осіб на передовій та до 40 тис. у резерві. Скільки людей назавжди залишилися каліками, зокрема через неправильне накладення джгутів сказати складно. Але цілком очевидно, що перша хвиля мобілізації, в рамках якої восени минулого року в Росії було офіційно призвано 318 тис. осіб, вже практично «сточена» у кровопролитних боях під тим самим Бахмутом.

Щоб виконати нові мобілізаційні плани в Росії почали роздавати повістки студентам 2-4 курсів. Це відбувається принаймні у чотирьох вишах. Один із них – Московський державний університет. Студенти – це та категорія громадян, яка має користуватися правом на відстрочку. Проте, якщо повістки отримують вже вони, можна собі уявити, з якими проблемами зіткнулася російська військова машина.

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Джерело
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Теги: росія окупанти війна цвинтар поховання фронт втрати росіяни

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