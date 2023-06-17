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Окупанти обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблі
Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль
фото: Telegram

Унаслідок обстрілу загинуло загинуло двоє людей

Через обстріл цивільного автомобіля окупантами у Харківській області загинуло двоє людей. Вони були волонтерами. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Трагедія сталася у селі Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.

За даними Синєгубова, російська армія вдарила по автомобілю з ПТРК «Корнет». Відбулося пряме влучання ракети.

У момент обстрілу в автомобілі було двоє осіб: 52-річний чоловік та 53-річна жінка, вони загинули.

Загиблі мешкали у селищі Золочів Харківської області та були волонтерами.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА. Через російську агресію дві людини загинули, 25 – дістали поранення.

Також 16 червня внаслідок ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі. 

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Теги: окупанти обстріл ракета Олег Синєгубов поранення

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