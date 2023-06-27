Бахмута більше не існує: фотографи показали знищене місто
Будівлі, у яких ще рік тому жили люди, нині зруйновані дощенту
Російські окупанти повністю знесли з лиця землі місто Бахмут Донецької області. Саме там останнім часом точилися найзапекліші бої. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови зафільмували знищене росіянами місто.
«Бахмута більше не існує. Те, що ви бачите – залишки колись дійсно красивого міста з досить розвиненою інфраструктурою і приємною архітектурою. Росія і Пригожин разом з «вагнерами» вирішили звільнити Бахмут. Звільнити від нормального цивілізованого щасливого життя», – йдеться у дописі фотографів у Instagram.
У Бахмуті залишився тільки «руский мир», будівлі, у яких ще рік тому жили люди, нині зруйновані дощенту. «Люди – втратили все. Їхнє рідне місто стерли з лиця землі. Немає нічого... Ще одне місто України, про яке можна написати: «населення 0 осіб», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, відтісняють ворога.
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