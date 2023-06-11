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Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили назвали кількість збитих ворожих цілей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили назвали кількість збитих ворожих цілей
Росіяни атакували Харківську та Сумську області дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти атакували безпілотнками прифронтові регіони

У ніч на 11 червня сили протиповітряної оборони знищили шість безпілотників типу Shahed-136/131. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Як зазначається, уночі 11 червня окупанти атакували прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

Попередньо, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів.

Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили назвали кількість збитих ворожих цілей фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на 11 червня окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони ліквідували три «Шахеди».

До слова, триває 473-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.

Теги: окупанти безпілотник ЗСУ

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