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Підрив Каховської ГЕС. ПАРЄ визнала Росію винною у скоєнні злочину екоциду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. ПАРЄ визнала Росію винною у скоєнні злочину екоциду
Катастрофа має неабиякі наслідки для екології та сільського господарства
знімок: Maxar

Резолюція містить низку пунктів, пов’язаних із політичними наслідками агресії РФ проти України

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала рф винною у скоєнні злочину екоциду шляхом підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

За ухвалення документа було зібрано 80 голосів. Він містить низку пунктів, пов’язаних із політичними наслідками агресії РФ проти України, серед яких і визнання країни-агресора винною у причетності до скоєння воєнного злочину – екоциду – шляхом підриву дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

Зауважимо, катастрофа має неабиякі наслідки для екології та сільського господарства. Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України – наслідки відчує весь Чорноморський регіон. По-перше, у море потрапить прісноводна риба, яка там загине. 

По-друге, руйнування дамби призвело до потрапляння у воду великої кількості паливно-мастильних матеріалів (мінімум 150 тонн лише першого дня), які є токсичними.

На Херсонщині, як заявили в Міністерстві екології, склалася критична ситуація в національних парках – під загрозою зникнення перебуває 30% заповідного фонду.

Постраждала також наземна фауна – багато тварин загинуло через різке підвищення рівня води.

Крім того, декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через злочин російських терористів. Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного країною-агресоркою – масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів – того, що може спричинити екологічну катастрофу: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео).

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Теги: окупанти катастрофа Херсонщина злочин Каховська ГЕС

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