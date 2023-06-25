Підрив Каховської ГЕС. ПАРЄ визнала Росію винною у скоєнні злочину екоциду

Резолюція містить низку пунктів, пов’язаних із політичними наслідками агресії РФ проти України

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала рф винною у скоєнні злочину екоциду шляхом підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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За ухвалення документа було зібрано 80 голосів. Він містить низку пунктів, пов’язаних із політичними наслідками агресії РФ проти України, серед яких і визнання країни-агресора винною у причетності до скоєння воєнного злочину – екоциду – шляхом підриву дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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До слова, уся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання. Забруднена вода може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб: через підрив ГЕС забруднення Дніпра перевищує норму у 28 тис. разів.

Зауважимо, катастрофа має неабиякі наслідки для екології та сільського господарства. Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України – наслідки відчує весь Чорноморський регіон. По-перше, у море потрапить прісноводна риба, яка там загине.

По-друге, руйнування дамби призвело до потрапляння у воду великої кількості паливно-мастильних матеріалів (мінімум 150 тонн лише першого дня), які є токсичними.

На Херсонщині, як заявили в Міністерстві екології, склалася критична ситуація в національних парках – під загрозою зникнення перебуває 30% заповідного фонду.

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Постраждала також наземна фауна – багато тварин загинуло через різке підвищення рівня води.

Крім того, декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через злочин російських терористів. Фактично йдеться про факт екоциду, скоєного країною-агресоркою – масового знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів – того, що може спричинити екологічну катастрофу: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео).