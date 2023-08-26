Під Москвою знову гучно: мер заявив про атаку дронів (відео)

У всіх московських аеропортах оголошено план «Килим»

Уночі 26 серпня у Московській області прогриміли вибухи. Столицю РФ нібито намагався атакувати безпілотник. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

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«Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події», – написав він.

За даними російського пропагандистського агентства «Риа Новости», у всіх московських аеропортах оголошено план «Килим» (вводиться, коли в небі фіксують невідомі об'єкти), усі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та вісім скасовано в московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво».

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Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків, вводився спеціальний режим «Килим».

Крім того, країна-терористка РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Раніше, вночі 23 серпня, у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.