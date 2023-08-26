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У складі ВМС України з’явилась бригада морських дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У складі ВМС України з’явилась бригада морських дронів
Український надводний дрон-камікадзе Magura V5
фото з відкритих джерел

Україна використовує морські дроні для ураження російської техніки біля берегів окупованого Криму

У складі Військово-морських сил ЗСУ вперше в історії сформована окрема бригада під морські дрони-камікадзе. Це 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС. Про це пише видання Defense Express.

Так, президент України Володимир Зеленський 24 серпня 2023 року з нагоди 32-го Дня Незалежності України під час урочистих заходів вручав, зокрема, відзнаки військовим частинам та бойові прапори зі стрічками і почесними найменуваннями. Серед військових частин в цьому переліку згадується і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ.

«З чого випливає, що у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригада під морські дрони-камікадзе, що в першу чергу демонструє, наскільки багато в нас є такого озброєння для війни на морі», – пише Defense Express.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження російської техніки біля окупованого Криму, є ефективною зброєю. Буданов відмовився назвати кількість дронів, які використовуються, чи завдань, які вони виконують. 

Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року.

Також СБУ опублікувала відео, в якому показала, який вигляд мають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк», що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.

Теги: безпілотник ЗСУ ВМС війна

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