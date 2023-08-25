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Тисячі дронів, тепловізорів та медикаментів: Метінвест відзвітував про допомогу державі під час війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тисячі дронів, тепловізорів та медикаментів: Метінвест відзвітував про допомогу державі під час війни
«З початку повномасштабної війни перед нами постав найважливіший виклик – допомогти країні здобути перемогу над ворогом»
фото з відкритих джерел

Щоб зміцнити обороноздатність української армії, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання

Від початку війни Метінвест Ахметова направив на допомогу військовим та цивільним вже понад 4 млрд гривень

За півтора року повномасштабної війни компанія Метінвест Ріната Ахметова спрямувала на підтримку держави та її громадян майже 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт». 

Компанія стала надійною опорою країни у надскладний час, зміцнюючи обороноздатність армії, дбаючи про своїх співробітників і мирних українців та підтримуючи економіку. Так, з перших днів війни Метінвест освоїв технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів. Металургам вдалося значно зменшити вагу та товщину амуніції, зберігши високий клас захисту 4+. Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест самостійно та спільно з партнерами виготовив чи закупив за кордоном 150 тисяч бронежилетів. А зараз компанія безплатно забезпечує пластинами всіх, хто потребує надійного захисту.

Зі спецсталі компанії виготовляють також броньовані щити для убезпечення вартових машин ЗСУ: фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин. Також із продукції Метінвест вже виготовили 22 мобільні автівки багі.

Щоб зміцнити обороноздатність української армії, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали понад 1 500 дронів, що робить Метінвест одним із найбільших серед приватного бізнесу постачальників безпілотників в армію.

Також Метінвест передав бійцям майже 2 000 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 441 автівку різного призначення, зокрема й майже 100 «швидких».

Крім того, Метінвест передав на найгарячіші ділянки фронту 212 спеціальних мобільних укриттів – сучасні «криївки» можуть слугувати й польовим житлом, і захистом від артилерійських обстрілів. Укриття – власна розробка фахівців Метінвесту – виготовляються на підприємствах компанії.

«З початку повномасштабної війни перед нами постав найважливіший виклик – допомогти країні здобути перемогу над ворогом. Тож усі ці півтора року підприємства компанії стали не тільки свідками, а й активними учасниками  боротьби. Ми працюємо для потреб фронту, доставляємо гуманітарну допомогу постраждалим і, попри все, продовжуємо виробляти українську сталь. Усі наші думки, прагнення та дії – для України та заради її мирного майбутнього», – заявив генеральный директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Системно Метінвест також допомагає Україні у подоланні гуманітарної кризи: від початку повномасштабної війни створений компанією проєкт «Рятуємо життя» надав допомогу майже 500 тисяч людей у 70 територіальних громадах. Найвразливішим верствам населення доставлено близько 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. Для цього проєкт залучив 2,7 млн євро від закордонних донорів, якими стали понад 250 компаній з усього світу.

«Рятуємо життя» також дбає про фізичне й психологічне відновлення українців, які постраждали від війни. З 2022 року у співпраці з Protez Hub проєкт допомагає військовослужбовцям і цивільним з ампутаціями розпочати повноцінне життя. Наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 60 осіб, з яких 20 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

Теги: Рінат Ахметов благодійність

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