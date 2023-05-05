Британці опублікували нову карту перебігу бойових дій в Україні

За даними британської карти, російські окупанти зосередилися на трьох напрямках

Російська армія намагається штурмувати позиції ЗСУ на сході Україні. Активні бої продовжуються на трьох напрямках. Про це повідомляє міноборони Великої Британії в Twitter.

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За даними британської карти, російські окупанти зосередилися на трьох напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Донецька область. Бої там тривають у районі Бахмута, а також західніше Донецька - поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

Крім того, тривають боєзіткнення на заході Луганської області. Окупанти намагаються атакувати на Лиманському напрямку, проте успіху не мають.

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На інших ділянках фронту, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях, ситуація стабільна. Російські війська обстрілюють всю лінію фронту з важкого озброєння, проте просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Раніше, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зробив заяву про вихід із Бахмута через намір зняти з себе відповідальність за невдачі. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що причиною заяви Пригожина не є «снаряжний голод». За його словами, Пригожин вже місяць намагається привернути увагу такими «фріковськими заявами», оскільки розуміє, що не зможе якось надалі виправдовувати невдачі й неможливість досягнення взяти на себе військове зобов'язання.

До слова, сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла ще 80 полеглих захисників. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.