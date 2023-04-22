Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка

Росіяни хочуть уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності

Російські представники так званих еліт бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує пресслужба ГУР.

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«Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою», – сказав Юсов.

Представник ГУР МО України зазначив, що насамперед росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

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«Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів», – сказав Юсов.

За прогнозом ГУР МО України, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

«Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого», – підсумував Юсов.