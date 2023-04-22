Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка
Представники Кремля намагаються отримати персональні гарантії безпеки
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності

Російські представники так званих еліт бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує пресслужба ГУР.

«Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою», – сказав Юсов.

Представник ГУР МО України зазначив, що насамперед росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

«Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів», – сказав Юсов.

За прогнозом ГУР МО України, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

«Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого», – підсумував Юсов.

Читайте також: Пригожин озвучив страхи російських еліт
Теги: розвідка війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного
Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу
17 квiтня, 20:52
В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
20 квiтня, 11:55
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Буданова (відео)
18 квiтня, 21:30

Політика

Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка
Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка
Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
Британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»
Російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців
Російські газові гіганти створили свою приватну армію для вбивства українців
Президент Бразилії відповів на пропозицію відвідати Україну
Президент Бразилії відповів на пропозицію відвідати Україну
Поставки російської зброї до Індії зупинилися: названо причини
Поставки російської зброї до Індії зупинилися: названо причини
Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ
Кремль намагається створити в Німеччині антиукраїнський рух – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
12K
Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет
11K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
11K
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
9286
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5899
На фронті загинув відомий адвокат

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Сьогодні, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Вчора, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Вчора, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту