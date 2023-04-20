НАТО має благати Україну приєднатися до блоку – Пристайко

Пристайко переконаний, що Україна здатна виконати список для членства в НАТО

Попри гострі дебати всередині НАТО та російські погрози, вступ України до НАТО відбудеться «рано чи пізно». Про це заявив один із провідних дипломатів України, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Newsweek.

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На думку дипломата, нещодавнє розширення НАТО означає, що тепер немає причин відмовляти Україні у членстві в Альянсі.

Пристайко вважає, що приголомшливий успіх України протягом майже 14 місяців повномасштабної боротьби з Росією означає, що НАТО має «благати» Україну та її загартованих військових приєднатися до блоку.

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Він переконаний, що це – суто політичне рішення і Україна здатна виконати список умов, яким би довгим він не був.

«У когось із вас є мільйон людей зі зброєю, загартованих у боях ветеранів? Ваша єдина справа – боротися проти Росії, це навіть не боротьба з Китаєм», – сказав Пристайко.

Він додав, що якщо країни НАТО хочуть мати когось, хто не просто готовий, а знає, як вести цю боротьбу, слід запросити Україну стати частиною Альянсу.

Як відомо, не всі західні партнери України підтримують рішення запропонувати Києву тісніші зв'язки з НАТО.