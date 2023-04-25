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Москвичка написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну у війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Москвичка написала донос на власну доньку, яка підтримала Україну у війни

Тетяна підтримувала Росію, а її донька – Україну

У Москви мати посварилася з донькою через те, що та підтримувала Україну. Після цього жінка написала на неї донос у міліцію. Про це повідомляє «Оберержно, Москва».

Як зазначається, 58 річна Тетяна Б мала «політичну сварку із донькою».

«Жінки сильно посперечалися через російсько-українські відносини. Тетяна підтримувала Росію, а її донька – Україну», – пише видання.

Тетяна стверджує, що під час сварки дійшло до прямих погроз, і тепер вона побоюється за власне життя. Нібито донька погрожувала вбити її за те, що жінка підтримує так звану «спеціальну військову операцію».

З такою заявою Тетяна звернулася до поліції. «Зараз родину перевіряють», – зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, у російському Забайкаллі жителі селища посварилися через похорон вагнерівця. Глава сільської адміністрації Олена Когодєєва пояснила, що люди розійшлися в думках щодо того, чи потрібно влаштовувати похорон із почестями. За її інформацією, загиблого вагнерівця кілька років тому було засуджено за вбивство.

Теги: війна Москва жінка вбивство

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