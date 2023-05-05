Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання

Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла ще 80 полеглих захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

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Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

У Міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.