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Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Україна потопила крейсер «Москва»: з’явилося відео пуску ракет «Нептун»
Крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України
фото: скрін із відео

Рівно рік тому «Нептун» запустив дві ракети в бік російського крейсера «Москва»

Колишній Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов опублікував кадри пуску ракет по флагману Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру «Москва». 

Рівно рік тому український протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» запустив дві ракети в бік російського крейсера «Москва». Ввечері 13 квітня 2022 року стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ влучив у ціль, величезний корабель загорівся й почав йти на дно.

«Після того, як «Москва» пішла на дно, загроза висадки російського десанту на українське узбережжя Чорного моря була знята раз і назавжди», – написав Турчинов.

Також екссекретар РНБО додав, що це була перша, але не остання знищена Москва українською зброєю та армією.

Нагадаємо, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.

Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.

Теги: Москва війна росія

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