Сухопутні війська пояснили, чому окупанти почали бити по ТЦК

Ворог намагається перешкодити проведенню мобілізації населення

Російські загарбники останнім часом почали атакувати територіальні центри комплектування. За словами речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, ворог намагається зірвати мобілізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового в ефірі «Суспільного».

Як зазначив Саранцев, процес мобілізації неможливо зупинити, а ТЦК комплектуватимуть військо та залучати до оборони більшу кількість людей.

Нагадаємо, у Полтаві дрони сьогодні атакували два ТЦК. Серед травмованих – двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. Одна з пожеж локалізована. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. На місці працюють психологи ДСНС, медики та представники всіх відповідних служб міста.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.