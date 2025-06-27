Помер шведський грабіжник, який створив «стокгольмський синдром»

Кларк Улофссон помер у віці 78 років, він був одним із найвідоміших та найобговорюваніших злочинців Швеції всіх часів

Помер шведський грабіжник банків Кларк Улофссон, який у 1973 році у Стокгольмі протягом шести днів утримував у заручниках чотирьох осіб. Пізніше це спричинило появу терміна «стокгольмський синдром». Про смерть чоловіка повідомила його родина. Як повідомляє «Главком», про це пише видання ETC.se

Родичі зазначили, що Улофсон помер у віці 78 років у шведській лікарні після тривалої хвороби. Інші подробиці його смерті не наводяться.

За життя Улофсон був багато разів засуджений, зокрема за пограбування, замахи на вбивство, торгівлю наркотиками та напади. Більше половини свого життя він провів у в'язниці. Він також був причетний до пограбування творів мистецтва в Музеї сучасного мистецтва в Стокгольмі в 1993 році. Це був так званий «махінаційний переворот», під час якого злодії вдерлися через дах. Вони вкрали вісім робіт загальною вартістю півмільярда крон. Клак Улофссон виступив посередником і заявив, що його завданням було знайти покупців на викрадені роботи.

«Стокгольмський синдром»

Світову популярність рецидивіст отримав після спроби пограбування банку у Стокгольмі 23 серпня 1973 року. Тоді звільнений із в'язниці Янне Олссон поодинці захопив офіс фінансової організації та взяв у заручники трьох жінок та одного чоловіка. Після цього він зажадав, щоб до банку доставили його співкамерника Улофссона. Поліція виконала вимоги, після чого грабіжники шість днів утримували людей у ​​будівлі.

Кларк Олофссон шість днів утримував заручників у ​​будівлі

Одна із заручниць, Крістін Енмарк, пізніше писала у своїй книзі, що коли до банку привезли Улофссона, вона побачила в ньому свого рятівника. Жінка зазначила, що їй було 23 роки, і вона дуже боялася за своє життя. Вона кілька разів розмовляла по телефону з владою, просила виконати вимоги викрадачів та виступала на їхній захист.

Енмарк говорила, що не боїться загарбників і повністю їм довіряє. Вона стверджувала, що заручники добре проводили час – розповідали історії та грали з викрадачами у шахи. Пізніше вони відмовилися давати свідчення проти Улофссона і Олссона.

Кларк Олофссон був багато разів засуджений www.7sur7.be

З того часу експерти сперечаються про те, чи є «стокгольмський синдром» реальним психічним розладом. Деякі стверджують, що це скоріше захисний механізм для подолання травматичної ситуації.

У 1980-х роках Кларк Олофссон переїхав до Бельгії, щоб жити зі своєю дружиною. Пізніше його було засуджено за кількома звинуваченнями у незаконному обігові наркотиків. Кілька років тому його вразила загадкова хвороба, через яку він схуд на 46 кілограмів. Я не знаю, що це було, потрібен час. Повільно стає краще, – сказав він місяць тому журналістці Александрі Паскаліду.

Нагадаємо, одна з найбагатших жінок країни Чіонг Мі Лан, раніше засуджена за розкрадання $12,5 млрд, змогла уникнути страти. Її адвокат Чанг Хонг Тхань заявив, що Національна асамблея В'єтнаму ухвалила замінити вирок на довічне ув'язнення.