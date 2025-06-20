Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)

Буревій пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому

Буревій повалив тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи

На Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

Заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан ознайомився із ситуацією на місці. Разом із фахівцями лісової галузі, Міндовкілля обговорили алгоритм подальших дій. Наголошується, що розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.

фото: Рівненська обласна державна адміністрація/Facebook

фото: Рівненська обласна державна адміністрація/Facebook

До слова, 8 червня Тернопільщиною пронеслася потужна злива зі шквальним вітром. На відео видно, як вітер та злива зносили людей у Тернополі. А у Кременецькому районі вітер зірвав покрівлі із будинків і випав град.