Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)
Буревій пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому
фото: скриншот з відео

Буревій повалив тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи

На Рівненщині буревій знищив понад 700 гектарів лісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що потужний буревій, що пройшов над лісами Костопільщини два тижні тому, залишив після себе масштабні руйнування. За попередніми оцінками, стихія пошкодила понад 700 га лісу. Повалені тисячі дерев – сосни, дуби, берези, вільхи.

Заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан ознайомився із ситуацією на місці. Разом із фахівцями лісової галузі, Міндовкілля обговорили алгоритм подальших дій. Наголошується, що розробку постраждалих ділянок необхідно розпочати якнайшвидше.

Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото) фото 1
фото: Рівненська обласна державна адміністрація/Facebook
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото) фото 2
фото: Рівненська обласна державна адміністрація/Facebook

До слова, 8 червня Тернопільщиною пронеслася потужна злива зі шквальним вітром. На відео видно, як вітер та злива зносили людей у Тернополі.  А у Кременецькому районі вітер зірвав покрівлі із будинків і випав град.

Читайте також:

Теги: негода ліс буревій Рівненщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У селі Забороль порізали церкву 18 століття
На Рівненщині місцеві знищили дерев’яний храм XVIII століття
20 травня, 20:20
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
Синоптики попереджають про негоду 22 травня: які області під загрозою
21 травня, 15:13
Парафіяни підтримали знесення церкви посилаючись на аварійність будівлі
Мешканці Рівненщини пояснили, чому знесли церкву XVIII століття
22 травня, 09:56
Жінка похизувалася повним кошиком білих грибів
Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото)
23 травня, 17:33
На Рівненщині неспокійна ніч
Росія масовано атакує Рівненщину «шахедами» та ракетами
9 червня, 04:58
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував присутність Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Протести у США, вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
9 червня, 05:57
У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки
Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
9 червня, 18:42
Підозрювана без відома потерпілої внесла заявку на відкриття банківського рахунку з кредитним лімітом, який отримала
Працівниця банку ошукала трьох жінок на понад 400 тис. грн
13 червня, 08:40
Наразі уже обстежили близько 1798 га місцевості
На Івано-Франківщині в лісі зник п’ятирічний хлопчик: пошуки тривають четвертий день
Сьогодні, 18:58

Події в Україні

Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)
Буревій на Рівненщині знищив понад 700 га лісу (відео, фото)
Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
Звільнені з полону захисники розповіли, чого їм зараз найбільше хочеться (відео)
Звільнені з полону захисники розповіли, чого їм зараз найбільше хочеться (відео)
Український захисник сам взяв у полон чотирьох окупантів (відео)
Український захисник сам взяв у полон чотирьох окупантів (відео)
Український захисник у полоні весь час молився за сина, який служить в ЗСУ (відео)
Український захисник у полоні весь час молився за сина, який служить в ЗСУ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
26K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
25K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
12K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
11K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua