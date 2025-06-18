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На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу
Наразі уже обстежили близько 178 га місцевості
фото: ДСНС

Шестирічну дитину з Івано-Франківщини шукають 318 людей, 45 одиниць техніки, дев'ять БпЛА та чотири кінологи з собаками

На Івано-Франківщині майже добу тривають масштабні пошуки шестирічного хлопчика, який напередодні ввечері зник у лісі поблизу села Троїця Коломийського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До рятувальної операції залучені 318 людей, 45 одиниць техніки, дев'ять БпЛА та чотири кінологи з собаками. А також 16 пошукових груп, серед яких – група водолазно-рятувальних робіт та група гірських рятувальників, здійснюють об’їзд на квадроциклах.

На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу фото 1

Наразі уже обстежили близько 178 га місцевості, з яких 145 га – лісовий масив. З повітря за допомогою БпЛА перевірили близько 300 га території.

Територія обстежується по декілька разів.

На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу фото 2
На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу фото 3

Ряніше повідомлялося, що на Вінниччині знайшовся трирічний хлопчик, який напередодні ввечері вийшов із собакою за межі бабусиного подвір’я і зник. Пес усю ніч був поруч з дитиною. 

Пошуки дитини проходили у селищі Чернівці Могилів-Подільського району. До них залучили сотні людей, службових собак і дрони. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові та місцеві мешканці прочісували територію, оглядали хащі, колодязі, яри та закинуті будівлі.

На ранок хлопчик знайшовся. Дитина провела ніч просто неба, але поруч із ним був його собака, який допоміг зігрітися. Стан дитини медики оцінили як відносно задовільний. Вони діагностували переохолодження та після обстеження доправили хлопчика до лікарні.

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Теги: дитина рятувальники Чернівці Івано-Франківщина ДСНС ліс

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