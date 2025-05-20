На Рівненщині місцеві знищили дерев’яний храм XVIII століття

На Рівненщині зруйновано храм Св. Івана Хрестителя

У селі Забороль Рівненської області місцеві порізали бензопилами деревний храм XVIII століття. Про це повідомив керівник арткластера Острозької академії Микола Бендюк, інформує «Главком».

Бендюк зауважив, що йдеться про храм Св. Івана Хрестителя. За його словами, на вирівненій поверхні є фрагменти черепів та людських кісток.

скриншот

«Черговий «похорон» нашої історії та культури. Сумно що ніхто так й не поніс покарання по знищення церкви в Розважі. Нещодавно острожанами забудовниками (які на кожне свято одягають вишиванки і заявляють що вони патріоти), було знищено величезний пласт культурного шару в Острозі і зруйновано усипальницю XVIII ст. І от знову руйнування», – йдеться у дописі.

Церква Св. Івана Хрестителя у 2007 році

Нагадаємо, що у Рівненській області в селі Висоцьк, що на кордоні з Білоруссю, згоріла дерев’яна церква, якій майже 150 років. Йдеться про церкву Успіння Пресвятої Богородиці.