Мешканці Рівненщини пояснили, чому знесли церкву XVIII століття

Старовинний храм перетворився на «порохно»

У селі Забороль на Рівненщині 20 травня знесли дерев'яну церкву Івана Хрестителя, збудовану у 1762 році. На її місці парафіяни планують звести новий храм. Жителі села пояснюють своє рішення тим, що будівля була в аварійному стані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Парафіяни підтримали знесення церкви посилаючись на аварійність будівлі і потребу у будівництві нової.

«Я підтримую знесення і підтримую будівництво. Бо я думаю про майбутнє моїх дітей, внуків, правнуків. Бо якщо ми його не зробимо, то потім майбутні покоління тим більше не зроблять», – розповіла місцева мешканка Марія Яковець.

Історик та мистецтвознавець Микола Бендюк, який повідомив про знесення церкви у Facebook, назвав це «знищенням пам'ятки». Він стверджував, що храм різали бензопилами, а на його місці знайшов фрагменти людських кісток.

«Черговий «похорон» нашої історії та культури. Сумно що ніхто так й не поніс покарання по знищення церкви в Розважі. Нещодавно острожанами забудовниками (які на кожне свято одягають вишиванки і заявляють що вони патріоти), було знищено величезний пласт культурного шару в Острозі і зруйновано усипальницю XVIII ст. І от знову руйнування», – зазначав Микола Бендюк.

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Парафіянка Євгенія Петрук спростовує використання бензопил, пояснивши, що після зняття куполів краном, будівля швидко розсипалася через гнилість деревини.

«Ніхто бензопилою не різав – це брехня. Хлопці оце верха зняли, приїхав кран, спочатку купола зняли і тоді їм легко було розібрати… Все згнило, там руки в діри влазили, не було, що робити», – зауважила вона.

Незважаючи на історичну цінність, церква не мала статусу пам'ятки архітектури місцевого значення, що, за словами Світлани Тилько, спеціалістки відділу освіти і культури Олександрійської сільської ради, означає відсутність порушень законодавства щодо збереження культурної спадщини.

«Щодо знесення церкви – порушення не було. Маю на увазі законодавство, щодо збереження культурної спадщини. Пам'ятка не була об'єктом архітектури місцевого значення і громада не порушила це законодавство», - зазначила Світлана Тилько.

Рішення про знесення та будівництво нового храму на тому ж місці було підтримано на зборах релігійної громади та на сесії виконавчого комітету Олександрійської сільської ради. Проте, як зазначив настоятель храму Микола Збитковський, жодних дозвільних документів журналістам не показали.

Микола Бендюк зауважує, що церква проіснувала б ще довго, якби не обшивка пластиковим сайдингом понад 10 років тому.

«Вона у такому стані проіснувала уже 200 років і понад 10 років тому її обшили вагонкою. Вагонка була пластиковою – сайдинг. Дерев'яні церкви не можна обшивати сайдингом, тому що дерево запарюється всередині. Це все можна відреставрувати і вона ще 300 років стояла б», – пояснив він.

Нагадаємо, у селі Забороль Рівненської області місцеві порізали бензопилами деревний храм XVIII століття.