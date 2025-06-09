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Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова Рівненської ОВА: Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини

Мешканці Рівненщини поскаржилися на те, що під час масованої атаки 9 червня деякі сховища були зачиненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Очільник області Олександр Коваль керівникам тергромад та районів наголосив, що укриття під час повітряної тривоги мають бути відчиненими.

«Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки», – сказав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Також очільник закликав громадян повідомляти про це в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА.

Телефон гарячої лінії ОВА – 0800500078.

Обласна держадміністрація наголосила, що в Україні є закон, який посилює відповідальність за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Відтак за зачинене під час повітряної тривоги укриття можна бути притягнутим до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

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Теги: Рівненщина війна укриття

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