  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)

    У багатьох дворах Донецька горять автомобілі - Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    У багатьох дворах Донецька горять автомобілі
    фото: t.me/itsdonetsk

    За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, у тому числі дитина

    Центральна частина тимчасово окупованого Донецька увечері 4 червня потерпала від артилерійських обстрілів, у місті спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

    Зокрема, зафіксовано прильоти у Ворошиловському районі на Критому ринку, в житловому будинку на вулиці Зеленій, а також в районі шкіл №5 і №22. Також повідомляється, що горять автомобілі у дворах.

    За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, у тому числі дитина. Українська сторона поки не коментувала інцидент.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)
    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)

    Тим часом, російські ЗМІ звинуватили в обстрілах Україну. Нещодавно пропагандисти запевняли, що ЗСУ нібито накрили Донецьк вогнем із американської зброї – гаубиць М777.

    Нагадаємо, на Харківщині російські війська 4 червня завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому, пошкоджено літаки й ангари.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

    Також на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Читайте також: Окупанти можуть зробити Донбас безлюдним. Звернення президента (відео)

    Теги: росія окупанти ЗМІ ЗСУ війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)