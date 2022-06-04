Центр окупованого Донецька зазнав обстрілів, у місті масштабні пожежі (фото, відео)

За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, у тому числі дитина

Центральна частина тимчасово окупованого Донецька увечері 4 червня потерпала від артилерійських обстрілів, у місті спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють місцеві Telegram-пабліки.

Зокрема, зафіксовано прильоти у Ворошиловському районі на Критому ринку, в житловому будинку на вулиці Зеленій, а також в районі шкіл №5 і №22. Також повідомляється, що горять автомобілі у дворах.

За даними окупаційної адміністрації, в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, у тому числі дитина. Українська сторона поки не коментувала інцидент.

Тим часом, російські ЗМІ звинуватили в обстрілах Україну. Нещодавно пропагандисти запевняли, що ЗСУ нібито накрили Донецьк вогнем із американської зброї – гаубиць М777.

Нагадаємо, на Харківщині російські війська 4 червня завдали чотирьох ракетних ударів по цивільному аеродрому, пошкоджено літаки й ангари.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

Також на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.