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    У світі

    Байдена з дружиною евакуювали з їхнього будинку, що стало причиною

    Президентському подружжю&nbsp;ніщо не загрожувало, наголосили у Білому домі - Байдена з дружиною евакуювали з їхнього будинку, що стало причиною
    Президентському подружжю ніщо не загрожувало, наголосили у Білому домі
    фото: ukrainian.voanews.com

    Інцидент стався за 120 кілометрів від Вашингтона, на пляжі Регобот-біч на атлантичному узбережжі штату Делавер

    Президента США Джо Байдена з дружиною евакуювали з їхнього будинку в штаті Делавер у місцеву пожежну частину, а над резиденцією з’явилися військові літаки. Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на секретну службу та Білий дім.

    Причиною евакуації президентського подружжя стала поява в повітряному просторі над їхнім будинком невідомого літака.

    Інцидент стався за 120 кілометрів від Вашингтона, на пляжі Регобот-біч на атлантичному узбережжі штату Делавер. В обмежений повітряний простір у цьому районі літак залетів помилково, через що було проведено короткочасну евакуацію президента та першої леді. Згодом Байден і його дружина повернулися до будинку. Їм ніщо не загрожувало, наголосили у Білому домі.

    За даними агентства, зараз слідчі з'ясовують, чому літак потрапив у зону дії обмежень і чому його пілот «не був на належному радіоканалі і не дотримувався опублікованих вказівок».

    Про безполітну зону в радіусі 10 миль (приблизно 17 км) навколо пляжного містечка спецслужби повідомляли на початку тижня, пише Associated Press.

    Раніше президент США Джо Байден позитивно оцінив прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

    Також Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

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    Теги: росія окупанти США війна пляжі літак військові Україна дружина окупація #stoprussia
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    Байдена з дружиною евакуювали з їхнього будинку, що стало причиною