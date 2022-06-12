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  4. Чому Папа Римський відкладає візити до України. Стала відома причина
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    Політика

    Чому Папа Римський відкладає візити до України. Стала відома причина

    Чому Папа Римський відкладає візити до України. Стала відома причина
    фото: dw.com

    Лікарі рішуче забороняють Папі Франциску навіть думати про якісь поїздки

    Папа Римський Франциск прагне приїхати з офіційним візитом в Україну, утім поїздка відкладається через стан його здоров’я. Про це повідомив правозахисник Мирослав Маринович, який був присутній на зустрічі з Понтифіком.

    8 червня Папа Франциск прийняв українську делегацію, і ця зустріч мала неофіційний, виключно громадський характер. Під час спілкування чимало часу зайняло обговорення можливості візиту Папи до України. Святіший Отець кілька разів дуже наполегливо підкреслив, що він хоче це зробити. Найголовнішою перешкодою є хвороба колін, і лікарі рішуче забороняють йому навіть думати про якісь поїздки. Під питанням стоїть і вже узгоджена його поїздка в липні до Конґо (тепер уже відомо, що зустріч справді перенесли). Але якщо поїздка до України стане практично можливою, то Папа Франциск хоче приїхати саме до Києва, а не на кордон із Україною, як йому дехто радить.

    Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.

    Як повідомлялося, Ватикан присвятив Україні срібну монету.

    Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».

    Також за два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск три рази просив Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя, але той відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Ватикан Україна окупація Мирослав Маринович #stoprussia
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    Чому Папа Римський відкладає візити до України. Стала відома причина