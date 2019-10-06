Через безхатченка у Житомирі горіло 11 сараїв



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Фото управління ДСНС у Житомирській області

Обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями

У Житомирі вогнеборцями ліквідовано загоряння 11 безгосподарських дерев’яних сараїв.

Про це повідомляє управління ДСНС України у Житомирській області.

«До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння дерев’яних сараїв в м. Бердичів. На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплено покрівлю 11 безгосподарських дерев’яних сараїв, що розташовані під одним дахом на площі біля 144 кв. м. Оцінивши обстановку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу додаткові сили та засоби для гасіння і розбору конструкцій», – йдеться у повідомленні.

«Спільними зусиллями двох чергових відділень рятувальників о 08:50 пожежу було локалізовано та о 09:45 – ліквідовано», – повідомили рятувальники.

Зазначається, що вогнем було знищено 1 сарай та частково пошкоджено покрівлю ще 10 сараїв на площі 60 кв. м. Загиблих та травмованих не має.

«Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем безхатченка, який там проживав», – зазначили у пресцентрі.

Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

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