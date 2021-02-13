«Великий сніг» в Україні: які міста потерпають найбільше

У Києві та області замети складають 36 см у висоту

Найбільше снігу насипало в Карпатах – 87-112 см

Метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні.

Мапу поширили на сторінці Гідрометцентру у Facebook.

Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см та в Ужгороді – 87 см.

Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).

У Києві та області замети складають 36 см у висоту. Найменше снігу випало на сході та півдні.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму снігу немає, а на Херсонщині сніговий покров становить менш як 1 см.

Тим часом через прогнозоване ускладнення погодних умов – випадіння значного снігу, снігу з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах – утворилася небезпека виникнення надзвичайних подій.