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    «Великий сніг» в Україні: які міста потерпають найбільше

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    У Києві та області замети складають 36 см у висоту - «Великий сніг» в Україні: які міста потерпають найбільше
    У Києві та області замети складають 36 см у висоту

    Найбільше снігу насипало в Карпатах – 87-112 см

    Метеорологи Українського Гідрометцентру оприлюднили карту з показниками висоти снігового покриву в Україні.

    Мапу поширили на сторінці Гідрометцентру у Facebook.

    Найбільший покрив зафіксували в Івано-Франківській області – 112 см та в Ужгороді – 87 см.

    Високі показники також на Чернігівщині (49 см), Тернопільщині (42), Львівщині (48) та Житомирщині (40).

    У Києві та області замети складають 36 см у висоту. Найменше снігу випало на сході та півдні.

    У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму снігу немає, а на Херсонщині сніговий покров становить менш як 1 см.

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    Тим часом через прогнозоване ускладнення погодних умов – випадіння значного снігу, снігу з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах – утворилася небезпека виникнення надзвичайних подій.

    Теги: снігопад небезпека
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