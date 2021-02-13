Штормовий вітер та мороз до -13: прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Найхолодніше буде у північних областях

Погода в Україні у суботу, 13 лютого, буде переважно хмарною, лише у деяких регіонах падатиме сніг. Синоптики прогнозують похолодання, яке зайде практично на всю територію країни.

Також варто очікувати на сильні вітри.

Найхолодніше буде у північних областях. Там температура опуститься до -11...-13 градусів.

На заході України хмарно, сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -10 ... -15 градусів, удень -6 ... -11 градусів.

У Карпатах сніг, заметіль, температура вночі -16 ... -21 градусів, удень -18 ... -21 градус.

На півночі України хмарно, сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Температура повітря вночі -10 ... -15 градусів, вдень -8 ... -13 градусів.

У центрі України хмарно, сніг, заметіль, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -10 ... -16 градусів, вдень -7 ... -13 градусів.

На сході України хмарно, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -8 ... -13 градусів, удень -6 ... -12 градусів.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -8 ... -14 градусів, удень -3 ... -9 градусів.

У Криму хмарно, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -7 ... -12 градусів, удень -3 ... -8 градусів.

Нагадаємо, 8 лютого «Укрзалізниця» закликала українців обирати для подорожей на цьому тижні поїзди. Там повідомили, що попри негоду, жоден рейс пасажирського поїзда не скасований і не перенесений.

12 лютого в Україні, крім південного сходу і сходу, очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.