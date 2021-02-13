Свято 13 лютого: що не можна робити у цей день

За повір’ями, ввечері не можна виходити з дому, бо можуть навести порчу

Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Всесвітній день радіо, а православна церква відзначає день пам’яті святого Микити або єпископа Новгородського.

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Дату проведення обрано не випадково – саме 13 лютого 1946-го вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Святого Микити

13 лютого православна церква відзначає день пам’яті святого Микити або єпископа Новгородського.

У народі Микиту називали зберігачем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й вберегти від засуху.

Він проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Був зарахований до лику святих 1547 року.

Цікаво, що в селянстві свято відзначали по-різному, адже в давнину на Русі все одно простежувалися якісь риси язичництва, незважаючи на те, що багато хто вірив в Бога. Існувало навіть таке явище, як двовір’я. Микиту Новгородського саме з цієї причини вважали не тільки святим, але і покровителем вогню. Молилися йому про захист від кульових блискавок.

Що можна робити

Вважалося, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. В цей день дружини невірних чоловіків вірили, що можуть розірвати змовами і молитвами порочні зв’язки й повернути чоловіка в сім’ю. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали «зуби», вимовляючи текст змови.

Микита Новгородський, за повір’ями, міг погасити пожежу та запобігти засусі. Його вважали охоронцем від пожеж і блискавок. Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

А ось якщо зробити добру справу в цей день, то добро до вас повернеться сторицею.

Цей день варто провести зі своєю родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом – сім’я буде дружною, і сварок не буде цілий рік.

Що заборонено

За повір’ями, ввечері не можна виходити з дому, бо можуть навести порчу.

Звісно, якщо 13 лютого випадає на п’ятницю, то день вважається невдалим і небезпечним.

Народні прикмети

Вдень видно іній – вночі снігу не буде

Вогонь в печі 13 лютого горить червоним полум’ям – чекай морозу. Білий вогонь – прикмета того, що буде відлига і рання весна

Ясна ніч 13 лютого – завтра буде сонячна погода

Горобці утеплюють гнізда – буде холоднеча

Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль або снігова буря

Піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть – чекай тепла

Немає 13 лютого тяги в печі – чекайте сирої погоди. Сильна тяга, навпаки, віщує заметіль

На сонці видно кола 13 лютого – буде врожайний рік

Якщо господарські будівлі хитаються 13 лютого – на них лісовик катається.

Іменини

13 лютого День ангела імені відзначають: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія