Прайс-кепи заважають реалізовувати сонячну електроенергію – голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики

Потенціал сонячної енергетики блокується прайс-кепами – Ігнатьєв

Дієвість сонячної генерації стримується чинними ціновими обмеженнями на ринку електроенергії – прайс-кепами. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

На його думку, сонячні електростанції демонструють суттєве зростання генерації в денні години, однак через обмеження ціни електроенергії їхній потенціал залишається нереалізованим.

«Дуже часто в денний період сонячні станції навіть обмежуються електропостачання, оскільки прайс-кепи не дозволяють продавати цю електричну енергію», – підкреслив Ігнатьєв.

Він додав, що попри проблеми з реалізацією, залишається прихильником розвитку сонячної енергетики: «Хоча я, знову-таки, прихильник сонячної генерації електричної енергії, але є така проблема».

Окремо Ігнатьєв відзначив зростання доступного імпорту з ЄС: «Збільшив на сьогодні «Укренерго» можливість постачання електричної енергії з Європи, тобто імпорту електричної енергії на рівні 2,1 ГВт вже з 1 грудня».

За його словами, попри обмеження з боку Угорщини, інші країни «хочуть робити бізнес з Україною» в частині постачання електроенергії.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП наголосив, що необхідно переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії для стабільної роботи енергосистеми влітку.