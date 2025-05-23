Планові відключення світла у Бучі: час та адреси

Фахівці виконуватимуть заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах

У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» ыз посиланням на Бучанську міську раду.

У п’ятницю, 23 травня, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

з 8:30 до 19:00: Буча – вул. Вокзальна, Енергетиків, 1А, Богдана Ступки, 1.

Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Нагадаємо, влітку в Україну можуть повернутись відключення світла. Водночас ситуація в енергостистемі наразі краща, ніж минулого року. Зазначається, що станом на зараз в Україні працює тільки п'ять атомних блоків з дев'яти. Тож у липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії.

До слова, повідомлення про відключення та повернення електроенергії у застосунку «Київ Цифровий» озвучила співачка Надя Дорофєєва.