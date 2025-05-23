Рішення НКРЕКП створили 2 млрд грн боргів перед НЕК «Укренерго»

«Ситуація викликала стурбованість у міжнародних партнерів України»

Суди визнали протиправною бездіяльність НКРЕКП, яка майже два роки не встановлює економічно обґрунтовані тарифи для п’яти українських обленерго: Чернівціобленерго, Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго. – йдеться у повідомленні пресслужби групи компаній VS Energy. Через це підприємства заборгували «Укренерго» 2 млрд гривень за надані послуги.

Фахівці відповідального департаменту НКРЕКП визнавали: занижені тарифи можуть призвести до дефіциту коштів, зриву зобов’язань, розбалансування системи та навіть відключення споживачів. Попри це, члени НКРЕКП неодноразово ухвалювали рішення, які фактично дискримінують саме ці п’ять компаній.

Ця ситуація викликала стурбованість у міжнародних партнерів України. Секретаріат Енергетичного Співтовариства – орган, який координує багатомільйонну міжнародну допомогу для української енергосистеми – направив офіційного листа міністру енергетики та голові НКРЕКП із заявою про неприпустимість дискримінаційних дій та порушення принципів Європейського Союзу.

Згідно з Регламентом (ЄС) 2019/943 та Директивою (ЄС) 2019/944, тарифи мають бути прозорими, недискримінаційними та базуватися на витратах. Вони повинні стимулювати ефективність, інвестиції, цифровізацію, безпеку постачання та інтеграцію – незалежно від форми власності операторів.

Акти Енергетичного Співтовариства вимагають, аби тарифні методології відображали фіксовані витрати операторів системи розподілу та забезпечували стимули для їхньої діяльності як у коротко-, так і в довгостроковій перспективі. Тобто тарифи мають забезпечувати ефективну роботу операторів систем розподілу, а не ґрунтуватися на структурі власності.

Однак члени НКРЕКП неодноразово ухвалювали рішення не встановлювати реальні тарифи виключно для п’яти зазначених обленерго, що є порушенням законодавства України та зобов’язань перед ЄС.

Невиконання судових рішень і продовження дискримінаційної практики може стати підставою для розгляду спору в рамках Енергетичного Співтовариства, що завдасть серйозної репутаційної шкоди як членам НКРЕКП, так і українському уряду загалом.