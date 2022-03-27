Прессекретар Зеленського розповів, із ким найчастіше спілкується президент

В України зараз щонайменше кілька найбільших друзів, і з ними глава держави в постійному контакті

Стало відомо, які підтримують нас у протистоянні з Росією найактивніше

Як зазначив речник президента Сергій Никифоров в ефірі телеканалу «Рада», графік президента Володимира Зеленського розписаний від самого ранку і до глибокої ночі. Очільник нашої держави не лише виконує свою роль головнокомандувача, а й регулярно спілкується з партнерами.

Сергій Никифоров зазначив, що найбільшими друзями України є Литва, Польща, Велика Британія, а також США.

Він також наголосив на тому, що уся допомога, яку нам надають ці країни зараз, базується на двосторонніх домовленостях. Тож Володимир Зеленський регулярно спілкується з лідерами цих держав.

«Із тими, кого я перелічив, він спілкується щоденно, а то й двічі на день. Особливо з президентом Польщі Анджеєм Дудою», – зазначив Никифоров.

Речник підкреслив, що з президентом Польщі обговорюються не лише стратегічні питання, а й побутові. Наприклад, підіймаються питання біженців. Усе ж не варто забувати, що саме з цією країною у нас є спільний кордон.

Також Сергій Никифоров зазначив, що уся команда президента намагається бути настільки публічною, наскільки це можливо зараз. Тож про усі ключові дзвінки та перемовини Володимира Зеленського повідомляють.

Нагадаємо, Зеленський попередив окупантів: йдіть додому, поки ще можете ходити

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