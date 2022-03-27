Захід не відреагував серйозно на обстріл Львова під час перебування Байдена в Польщі

Зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, вона піде далі

Речник Зеленського розповів про відсутність реакції з боку країн НАТО

Росія обстріляла Львів, коли Джо Байден перебував з візитом у Польщі. Однак серйозної реакції Заходу все одно не було. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Він відзначив, що Байден був неподалік кордону з Україною, тому багато хто побачив символізм. Про це пише «24 канал».

За словами Никифорова, це підтверджує слова Зеленського – Росія має апетити за межами України.

«Це демонстрація того, що зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО», – застеріг Никифоров.

Никифоров відзначив, що не побачив особливих реакцій з боку країн НАТО. Байден спочатку заявив, що Путін має піти з посади, але згодом Білий дім виправив його. Мовляв, президент не мав на увазі заклики до повалення путінської влади.

«На жаль, якихось серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули», – констатував речник Зеленського.

Нагадаємо, учора рашисти двічі вдарили ракетами по Львову.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу Львова є постраждалі, містян просять не виходити з укриттів (відео).

До слова, 25 березня Байден прибув з візитом до польського міста Жешув.

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