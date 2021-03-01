Чернівецька ОДА просить «Укрзалізницю» не зупиняти сполучення з областю

У режимі спецперевезень комісія просить організувати рух потягів, які курсують з Чернівців до інших міст України

Чернівецька обласна державна адміністрація просить «Укрзалізницю» не зупиняти залізничного сполучення з областю через запровадження «червоної» зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Аби не переривати залізничне сполучення Буковини, яка наразі належить до «червоної зони» карантинних обмежень, з іншими регіонами, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

У режимі спецперевезень комісія просить організувати рух потягів, які курсують з Чернівців до інших міст України.

Як відомо, з 1 березня у Чернівецькій області запровадили «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Ще сім областей України найближчими днями можуть перевести з «помаранчевого» на «червоний» рівень карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом. Йдеться про Вінницьку, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Луганську та Тернопільську області. Нині вони перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Він не передбачає посилення карантину, але сигналізує про потенційну небезпеку – наближення до «червоного» рівня».