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    Чернівецька ОДА просить «Укрзалізницю» не зупиняти сполучення з областю

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    На Буковині заборонена посадка та висадка пасажирів поїздів - Чернівецька ОДА просить «Укрзалізницю» не зупиняти сполучення з областю

    На Буковині заборонена посадка та висадка пасажирів поїздів

    У режимі спецперевезень комісія просить організувати рух потягів, які курсують з Чернівців до інших міст України

    Чернівецька обласна державна адміністрація просить «Укрзалізницю» не зупиняти залізничного сполучення з областю через запровадження «червоної» зони карантину.

    Про це повідомляє пресслужба ОДА.

    «Аби не переривати залізничне сполучення Буковини, яка наразі належить до «червоної зони» карантинних обмежень, з іншими регіонами, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

    У режимі спецперевезень комісія просить організувати рух потягів, які курсують з Чернівців до інших міст України.

    Як відомо, з 1 березня у Чернівецькій області запровадили «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    Ще сім областей України найближчими днями можуть перевести з «помаранчевого» на «червоний» рівень карантинних обмежень через складну ситуацію з коронавірусом. Йдеться про Вінницьку, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Луганську та Тернопільську області. Нині вони перебувають в помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Він не передбачає посилення карантину, але сигналізує про потенційну небезпеку – наближення до «червоного» рівня».

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    Теги: місцева влада Укрзалізниця потяг залізниця Чернівецька область карантин
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