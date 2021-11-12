«Червона» зона: 18-й регіон перейшов на посилений карантин

Черкащина з 12 листопада перейшла у «червону» зону

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає ряд жорстких обмежень

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити з 12 листопада «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області. Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Тelegram.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області», – йдеться у повідомленні.

Немчінов зауважив, що «червоний» рівень епіднебезпеки передбачає ряд жорстких обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Для повністю вакцинованих громадян також не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

За інформацією Урядового порталу, на засіданні комісії міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що в Черкаській області спостерігається перевищення ознак епіднебезпеки за двома показниками.

Зокрема, показник щодо кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими випадками Covid-19 протягом останніх семи днів становить 63,8 – 63,9 на 100 тис. населення, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 перевищує встановлені 20% і становить 26,5-26,6%.

Таким чином, станом на 12 листопада у «червоній» зоні вже знаходяться 18 регіонів.

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Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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