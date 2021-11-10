Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи
У Львові поки ще зарано говорити про спад епідемії
Жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, проте учні 1–4 класів повертаються за шкільні парти. Відповідне рішення сьогодні схвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.
Так, з понеділка, 15 листопада, для учнів 1–4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи, уточнив Садовий.
«Решта карантинних обмежень продовжуються ще на два тижні до 29 листопада», – додав він.
За словами Садового, медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії.
«Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення», – резюмував мер Львова.
Минулого тижня у Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання.
Як відомо, коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.
Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу. Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу.
Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.
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