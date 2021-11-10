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    Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи

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    З понеділка для учнів 1&ndash;4 класів у Львові поновлюється очна форма навчання - Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи
    З понеділка для учнів 1–4 класів у Львові поновлюється очна форма навчання
    фото: umoloda

    У Львові поки ще зарано говорити про спад епідемії

    Жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, проте учні 1–4 класів повертаються за шкільні парти. Відповідне рішення сьогодні схвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

    Так, з понеділка, 15 листопада, для учнів 1–4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи, уточнив Садовий.

    «Решта карантинних обмежень продовжуються ще на два тижні до 29 листопада», – додав він.

    За словами Садового, медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії.

    «Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення», – резюмував мер Львова.

    Минулого тижня у Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання.

    Як відомо, коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%.

    Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу. Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу.

    Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.

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    Теги: діти Андрій Садовий Львів навчання карантин учні коронавірус
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    Львів ще на два тижні продовжив локдаун, але частково відкриє школи