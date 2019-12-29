Четверо утримуваних в ОРДЛО відмовилися йти на обмін а Україну, – ЗМІ



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Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на близькі до обміну джерела.

«Четверо осіб відмовилися повертатися на підконтрольну Україні територію», – повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.