У Раді Європи прокоментували обмін полоненими між Україною та ОРДЛО



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На КПВВ «Майорське» на Донеччині сьогодні стартував процес обміну утримуваних осіб

Прессекретар Ради Європи Даніель Гольдген назвав гарними новинами обмін утримуваними особами між Україною та проросійськими бойовиками.

Про це він зазначив у дописі у Twitter.

«Гарні новини сьогодні: Україна та сепаратисти розпочинають обмін ув’язненими», – написав Гольдген.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap - reports - Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 29, 2019

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.